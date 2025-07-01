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Общество

Как выбирали место под горный кластер «Ала-Тоо Резорт», рассказал чиновник

Замдиректора ГП «Ала-Тоо Резорт» Аскат Чолпонбаев рассказал в эфире «Биринчи радио», как выбирали место под горный кластер.

По его словам, специалисты из Европы обследовали почти все горные местности республики.

«Выбраны Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук. Специалисты, которые разрабатывали мастер-план по реализации проекта, четко обозначили, что географическое расположение местности очень хорошо подходит для строительства курорта международного стандарта.

Во-вторых, там подходящие климатические условия. В селе Жыргалан зимний период составляет около шести месяцев — с октября до февраля или до середины марта, покров снега составляет от одного до двух метров. Со специалистами Гидрометеорологической службы неоднократно выезжали на место для изучения климатических условий. Все соответствующие заключения получены. Пять-шесть месяцев будет естественный снег, и с внедрением системы искусственного оснежения сможем продлить сезон на 1-1,5 месяца», — сказал Аскат Чолпонбаев.

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Он отметил, что специалисты обследовали не только территорию КР, но и Центральной Азии.

«Все земельные вопросы решены, они переданы на баланс предприятия. На первом этапе планируем построить и реализовать курорт «Жыргалан», который будет соответствовать всем международным стандартам. Сегодня на объекте активно ведется строительство инфраструктуры. Проекту придан статус государственного значения, поэтому многие министерства и ведомства задействованы в его реализации. К примеру, Министерство транспорта ведет работы по строительству автодороги Зындан — Жыргалан», — добавил Аскат Чолпонбаев.

Ранее сообщалось, что объявлен аукцион по продаже земельных участков, отведенных под начальный этап строительства курортной зоны «Ала-Тоо Резорт». Всего выставлены 49 лотов. Аукцион будет проводиться на электронной торговой площадке с 15 по 18 июля.

Инвесторов приглашают 3-4 июля на место строительства курорта в Жыргалане. Они смогут лично осмотреть земельные участки, выставленные на продажу.

По задумке кабмина, «Ала-Тоо Резорт» станет крупнейшим горнолыжным кластером в Центральной Азии, общая протяженность трасс составит 250 километров, а сам курорт сможет принимать до 2 миллионов туристов в год. Общая площадь территории составляет около 6,5 гектара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334791/
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