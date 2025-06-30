Штрафовать пока не будут. ГУОБДД и Госстрах обсудили отсрочку по ОСАГО

Водителей, не оформивших полис ОСАГО, пока не будут штрафовать. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственной страховой организации.
Напомним, с 1 июля в Кыргызстане вступает в силу закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В связи с этим Государственная страховая организация и Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР усиливают разъяснительную работу среди водителей.
В ГУОБДД поддержали инициативу — они ограничатся устными предупреждениями и будут направлять водителей на оформление страхового документа. Таким образом, последний срок оформления ОСАГО — 1 сентября 2025 года.
Госстрахование напоминает: оформить ОСАГО можно быстро и удобно через приложение «Түндүк» либо в филиалах организации.