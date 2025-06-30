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Общество

Более 7 миллионов сомов выделят на закупку рыбы для войсковых частей в КР

В Кыргызстане войсковая часть 2063 объявила тендер на приобретение рыбы свежемороженой. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, на это планируют выделить 7 миллионов 285 тысяч сомов.

Место доставки продукции: войсковые части 2021, 2022, 2023, 2024, 2027, 2030, 2026, 2029, 2025, 2028.

Рыба должна быть потрошеной, цельной, без головы, первого сорта (семейства тресковых, сельдевых, скумбриевых) без посторонних примесей и без ГМО добавок. Требования исключают костлявые виды рыб (карась, щука, плотва, окунь, лещ, сом).

После вскрытия предложений поставщики в течение двух рабочих дней должны предоставить в отдел закупок свои образцы для изучения на соответствие требованиям в количестве не менее трех цельных туш (невозвратная). При непредставлении документов и образцов рыб конкурсная документация потенциального поставщика комиссией не рассматривается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334727/
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