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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 июня будет солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.30 — улица Джалиля;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Токтоналиева, Ахунбаева, Репина, село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Кыргызская).

Памятные даты

Катастрофа Ил-14Г под Таласом

из интернета
Фото из интернета. Ил-14Г компании «Аэрофлот»

28 июня 1969 года около Таласа потерпел катастрофу Ил-14Г компании «Аэрофлот». Самолет выполнял местный рейс Ж-28 по маршруту Талас — Фрунзе.

Спустя 14 минут после вылета самолет врезался в безлесый пологий склон горы, пронесся вверх по склону около 50 метров, полностью разрушился и частично сгорел. Все 40 человек на борту погибли.

По заключению комиссии, расследующей происшествие, причиной катастрофы стало нарушение командиром экипажа правил визуальных полетов. Он отклонился от трассы, не выдерживал безопасную высоту.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334525/
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