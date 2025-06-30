В Бишкеке 30 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — улицы Осмонкула, Абдыкадырова, Древесная, Дачная, переулок Аральский, село Орто-Сай (улица Асанбаева, переулок Лесхозный);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Ахунбаева, Омур, Кайберен, Тогуз-Канат), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Щербет, Чортекова, Жайыла Баатыра, Кара-Кужур, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Кривоносова), отрезки улиц Льва Толстого, Логвиненко, Куренкеева, Усенбаева, улица Лумумбы, 155, 151, 153, 159, 161, улица Нарвская, 86/1, отрезки улиц Волковой, Очаковской, Власова, Троицкой, Ильменской, улица Панфилова, 239, села Нижний Орок, Нижняя Ала-Арча;

11.00-18.00 — село Достук (улица 2-я линия).

Памятные даты

На побережье озера Иссык-Куль в 1889 году произошло сильнейшее землетрясение

Фото из интернета

В 1889 году произошло сильнейшее землетрясение, от которого пострадало все северо-восточное побережье озера Иссык-Куль. В частности, село Сазановка (ныне Ананьево) полностью разрушено. После землетрясения его жители переселились ближе к предгорью — село отстроилось заново.

Село Сазановка основали русские крестьяне-земледельцы — переселенцы, прибывшие в Семиреченскую область из центральных губерний Российской империи. Одно из первых русских сел в Прииссыккулье, возникших на почтовом тракте Пишпек — Каракол. Официальной датой основания считается 1871-й.

Международный день парламентаризма

Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза).

МПС — это глобальная организация парламентов разных стран, существующая по сей день, призванная совершенствовать институты парламентаризма во всем мире, подчеркивая его важность в деле улучшения жизни людей.

Межпарламентский союз, тесно сотрудничая с парламентами разных государств, способствует налаживанию диалога при решении глобальных проблем, разрешении конфликтов, а также является определенным гарантом исполнения международных договоров.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Карпек Курманов

Фото из интернета. Карпек Курманов

В 1928 году в селе Кызыл-Туу Джумгальского района родился советский, кыргызский и казахский ученый-юрист, доктор юридических наук, профессор Карпек Курманов.

Один из основоположников национальной юридической науки Кыргызстана. Стал в республике первым ученым-юристом, получившим звание заслуженного деятеля науки КР. Является автором более 150 научных публикаций. Его именем названа одна из улиц в Бишкеке.

Умер 24 апреля 2020-го.

Родился театральный режиссер Искендер Рыскулов

Фото из интернета. Искендер Рыскулов

В 1941 году во Фрунзе родился театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР Искендер Рыскулов. В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра.

По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». Всемирная энциклопедия современного театра сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость.

В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.

Умер 26 декабря 2002 года.

Умер государственный деятель Арстанбек Дуйшеев

В 2003 году в Бишкеке скончался советский, кыргызский партийный и государственный деятель Арстанбек Дуйшеев.

Родился в 1932-м в селе Кичи-Кемин Кеминского района.

Был председателем президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета министров Киргизской ССР (1981-1986). Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени.

Имя Арстанбека Дуйшеева носит айыльный аймак на его родине — в Кеминском районе Чуйской области.

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