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Общество

Одиннадцать граждан Кыргызстана успешно эвакуированы из Израиля

В целях обеспечения безопасности и защиты прав граждан Кыргызской Республики, а также в связи с поступившими обращениями Министерство иностранных дел в тесном взаимодействии с посольствами КР в Турции, Казахстане и Саудовской Аравии, а также с почетными консулами КР в Герцлии (Израиль) и Шымкенте (РК) реализовало комплекс оперативных мер по эвакуации соотечественников из зоны повышенного риска. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате скоординированных действий 11 граждан Кыргызстана успешно эвакуированы из Израиля в Египет, откуда они благополучно прибыли в Шымкент, а затем доставлены в КР.

МИД выражает благодарность руководству и компетентным органам Египта за оказанную помощь и содействие в организации транзитного маршрута. Особая признательность также выражается дипломатическим представительствам Казахстана за эффективное взаимодействие и поддержку, благодаря чему гуманитарная миссия успешно осуществлена.

Напомним, что ситуация в зоне ближневосточного конфликта остается напряженной
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334441/
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