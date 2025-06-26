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Общество

На фестиваль «Мейкин Азия» приглашены артисты из России, Казахстана и Турции

В IV Иссык-Кульском международном фестивале исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия» примут участие ведущие исполнители из стран Азии и Европы, а также приглашенные эстрадные артисты из Казахстана, Турции и России. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, мероприятие пройдет с 20 по 22 июля 2025 года на ипподроме Чолпон-Аты.

Концепция фестиваля основана на уникальном географическом положении Кыргызстана, являющегося точкой пересечения различных культур и цивилизаций.

Мероприятие станет эффективной платформой для выявления и поддержки молодых талантов, стимулирования развития креативных индустрий, расширения межгосударственного культурного диалога, а также для продвижения кыргызского культурного наследия среди широкой зарубежной аудитории.

Напомним, отбор на участие в фестивале все еще идет. Прием заявок открыт до 4 июля. Все желающие профессиональные и популярные исполнители могут направить заявки на электронную почту: meikin.asia.minculture@mail.ru.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334347/
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