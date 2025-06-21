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Общество

Число нелегальных мигрантов в США сократилось почти на миллион

Число нелегальных мигрантов в США сократилось почти на миллион после того, как президент Дональд Трамп в начале года начал борьбу с ними. Об этом сообщила независимая исследовательская организация «Центр миграционных исследований» со ссылкой на данные Бюро трудовой статистики Штатов.

«Наш анализ необработанных данных показывает, что с января по май 2025-го общее число иностранцев — работающих и не работающих — сократилось на 957 тысяч человек», — говорится в докладе.

Согласно предварительной оценке специалистов, по состоянию на май этого года в США проживало 14,8 миллиона нелегальных мигрантов — на 1 миллион меньше, чем в январе. Авторы доклада предполагают, что иностранцы без американского гражданства «покидают страну в связи с победой Трампа на президентских выборах и активизацией усилий правоохранительных органов» по выдворению мигрантов.

Напомним, глава Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу же после инаугурации он подписал указ о введении на границе Соединенных Штатов с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Дональд Трамп заявлял, что намерен обеспечить самую масштабную в американской истории операцию по депортации нелегальных мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333615/
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