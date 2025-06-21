В городе Ош прошла церемония перезахоронения останков советских воинов

В Оше прошла церемония перезахоронения останков советских воинов. Об этом сообщает МИД России.

Фото пресс-службы МИД РФ

Отмечается, что на центральном кладбище южной столицы Кыргызстана установлены мемориальные таблички с именами советских военнослужащих. В дальнейшем на этом месте планируют поставить стелу в память о героях Великой Отечественной войны.

При переносе могил военнослужащих оказаны воинские почести: почетный караул, музыкальное сопровождение, произведен салют из трех залпов, совершена панихида в память о Герое Советского Союза старшем лейтенанте Дмитрии Пичугине и других участниках ВОВ.