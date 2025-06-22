Неделя-24. Бишкек без света из-за аварии и засыхающая Карагачевая роща

В Бишкеке и Чуйской области приключился очередной блэкаут — одномоментно пропало электричество почти по всему региону и в столице. Правда, возвращать его начали уже минут через 20, но народ перепугали хорошо. Энергетиков даже вызвали в Жогорку Кенеш для разбирательств. Как сообщил заместитель министра энергетики Насипбек Керимов, на высоковольтной линии сработала автоматика и произошло каскадное отключение.
«Никакая техника не выходила из строя, не сгорела, сработала лишь автоматика. Перегруза тоже не было», — заявил он.
Чуть позже ОАО «НЭСК» уточнило — во время ремонта произошло отключение высоковольтной линии ВЛ-220 «Кара-Балта — Главная». Несмотря на инцидент, все системы защиты сработали в штатном режиме — серьезных происшествий, таких как возгорания или повреждения оборудования, не зафиксировали.
Знаковая зеленая зона столицы — Карагачевая роща — на грани гибели. В разгар лета парк буквально выгорает: нет воды, деревья сохнут, озера пустые и зарастают камышом, земля потрескалась. Ситуацию ухудшают отсутствие системного ухода и разрушенная ирригационная инфраструктура. Это все увидел журналист 24.kg, побывавший на месте.
В Бишкеке отмечается рост острых кишечных инфекций. По словам главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигита Аалиева, сейчас в стационаре лечатся 79 больных с ОКИ, в основном дети. Трое тяжелых пациентов (двое детей и девушка 24 лет) находятся в реанимации. Гулжигит Аалиев призвал население соблюдать санитарно-гигиенические правила — регулярно мыть руки, а также овощи, фрукты и ягоды перед употреблением. По данным столичного Центра госсанэпиднадзора, за пять месяцев 2025 года в Бишкеке зарегистрировано 2 тысячи 840 зараженных острыми кишечными инфекциями, что примерно на 40 процентов больше, чем за тот же период 2024-го.
В Бишкеке ребенка укусил каракурт («черная вдова»), что закончилось скандалом. По словам матери мальчика, врачи Третьей детской больницы не оказали ребенку должную помощь. После долгих разбирательств его перевели в 4-ю горбольницу.
«Мой ребенок страдал, а вокруг были безразличие, равнодушие и грубое отношение медперсонала», — заявила женщина.
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Акылбек Маманов заявил, что врачи действовали по протоколу. «Изначально не было понятно, кто укусил мальчика. Его осмотрели дежурные врачи, педиатры, потом был у хирурга. Мы вызвали скорую помощь, проконсультировались с токсикологами», — сообщил он и добавил, что врачи не грубили матери ребенка.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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