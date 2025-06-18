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Общество

Более $1,5 миллиона сэкономит использование восстановленных шин на «Кумторе»

Председатель правления открытого акционерного общества «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов ознакомился с ходом испытаний крупногабаритных шин для большегрузных автомобилей на руднике «Кумтор».

Отмечается, что эти испытания направлены на определение качества шин после их восстановления на заводе в Токмаке.

Кубат Абдраимов отметил, что проект по восстановлению автопокрышек имеет важное экономическое и экологическое значение.

«После успешного завершения всех испытаний завод сможет восстанавливать от 200 до 300 шин в год, что позволит сэкономить более $1,5 миллиона в год. Это не только выгодно с экономической стороны, но и важно для сохранения природы», — заявил он.

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Восстановленные шины с завода в Токмаке доставлены на рудник «Кумтор» и установлены на большегрузный автомобиль модели № 148-Caterpillar 789С. Испытания начались 21 мая 2025-го и продолжаются в настоящее время. Специалисты компании ведут круглосуточное наблюдение за ними.

Оборудование для восстановления шин на заводе по переработке шин в Токмаке запущено в тестовом режиме в январе этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333156/
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