Международный день борьбы с односторонними санкциями будут отмечать 4 декабря

Члены Генассамблеи ООН приняли резолюцию, провозглашающую 4 декабря Международным днем борьбы «с односторонними принудительными мерами» — санкциями. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, соавторами документа выступили несколько стран, включая Беларусь и Россию.

Резолюцию поддержали 116 делегаций, 51 страна выступила против нее, 6 воздержались.

Документ содержит «настоятельный» призыв «воздерживаться от принятия, введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН и препятствуют полному достижению цели экономического и социального развития, особенно в развивающихся государствах».