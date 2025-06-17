22:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Международный день борьбы с односторонними санкциями будут отмечать 4 декабря

Члены Генассамблеи ООН приняли резолюцию, провозглашающую 4 декабря Международным днем борьбы «с односторонними принудительными мерами» — санкциями. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, соавторами документа выступили несколько стран, включая Беларусь и Россию.

Резолюцию поддержали 116 делегаций, 51 страна выступила против нее, 6 воздержались.

Документ содержит «настоятельный» призыв «воздерживаться от принятия, введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН и препятствуют полному достижению цели экономического и социального развития, особенно в развивающихся государствах».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332976/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Очередной, 18-й по счету пакет антироссийских санкций намерен принять Евросоюз
Bank of Georgia ограничил россиянам покупки в люксовых магазинах дороже 300 евро
Европейский союз снимает все экономические санкции с Сирии
Европа может ввести полное торговое эмбарго против России
Очередной пакет санкций ЕС затронет компании из Узбекистана, Турции, Китая, ОАЭ
Путин назвал придурками власти стран, которые вводят санкции против России
Европа передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам
Мосбиржа запустила внебиржевые торги иностранными заблокированными акциями
Евросоюз отказался от введения санкций на российский сжиженный природный газ
«Капитал Банк» не помогает обходить санкции — администрация президента КР
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Бизнес
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
17 июня, вторник
22:23
Международный день борьбы с односторонними санкциями будут отмечать 4 декабря Международный день борьбы с односторонними санкциями бу...
22:03
Турнир CAFA. Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) заняла второе место
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
21:41
Мэрия Бишкека продолжает прием заявлений от горожан на земельную амнистию
21:20
Главы государств ЦА приняли участие в церемонии открытия центров сотрудничества