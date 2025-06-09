Беспорядки в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии подает в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии подает в суд на администрацию Трампа из-за ввода Нацгвардии в Лос-Анджелес. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

«Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он незаконно действовал, чтобы федерализировать Национальную гвардию. Подписанный им приказ распространяется не только на Калифорнию. Он позволит ему войти в любой штат и сделать то же самое. Мы подаем на него в суд», — написал в посте в X Гэвин Ньюсом.

Ранее Ньюсом назвал решение Трампа о введении Нацгвардии «незаконным» и «аморальным».

Бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что его родной город может стать следующим.

«Я считаю, что ситуация ухудшится, и это будет Нью-Йорк», — сказал Куомо Bloomberg Radio.

По мнению Куомо, решение Трампа направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес вопреки желанию Ньюсома было частью президентской формулы по созданию хаоса.

Напомним, в Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.

Трамп направил в город 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, что вызвало политический скандал.