Беспорядки в Лос-Анджелесе: случаев задержания граждан КР не зафиксировано

Министерство иностранных дел Кыргызстана распространило заявление в связи с продолжающимися беспорядками в городе Лос-Анджелесе (США).

МИД КР рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся на территории штата, соблюдать повышенные меры предосторожности. Отмечается, что в целях своей безопасности кыргызстанцы должны:

избегать посещения районов, где зафиксированы или возможны беспорядки;

воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей;

не участвовать в митингах, демонстрациях и других массовых мероприятиях.

Отмечается, что в настоящее время случаев задержания граждан Кыргызской Республики не зафиксировано.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обратиться в Генеральное консульство КР в городе Чикаго по следующим телефонам горячей линии: +13129293442; +13129942416.

Напомним, в Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.