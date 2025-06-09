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Общество

Беспорядки в Лос-Анджелесе: случаев задержания граждан КР не зафиксировано

Министерство иностранных дел Кыргызстана распространило заявление в связи с продолжающимися беспорядками в городе Лос-Анджелесе (США).

МИД КР рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся на территории штата, соблюдать повышенные меры предосторожности. Отмечается, что в целях своей безопасности кыргызстанцы должны:

  • избегать посещения районов, где зафиксированы или возможны беспорядки;
  • воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей;
  • не участвовать в митингах, демонстрациях и других массовых мероприятиях.

Отмечается, что в настоящее время случаев задержания граждан Кыргызской Республики не зафиксировано.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обратиться в Генеральное консульство КР в городе Чикаго по следующим телефонам горячей линии: +13129293442; +13129942416.

Напомним, в Лос-Анджелесе рейд против нелегалов спровоцировал массовые беспорядки. По данным очевидцев, инспекторы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая занимается выявлением и депортацией нелегальных мигрантов, во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собралось более 300 протестующих, осудивших жесткие методы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332023/
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