Не пускать иностранных работников в некоторые ниши предлагают в Кыргызстане

Эксперт по миграции Самат Токтоболотов озвучил в эфире «Биринчи радио» возможные шаги для упорядочения трудовой миграции.

По его словам, важно, чтобы акции по легализации иностранцев и лиц без гражданства, пребывающих в КР с нарушением миграционного законодательства, не вошли в привычку.

«После окончания кампании по легализации обещают провести качественные рейдовые мероприятия. Нужно, чтобы миграционное поле немного всколыхнулось, очистилось. Всех злостных нарушителей, которые не захотели тем или иным способом легализоваться, надо отправить на родину, а после этого предпринимать следующие шаги, вносить изменения в действующее законодательство. Мы сейчас говорим только о мигрантах, нарушающих закон, но есть масса людей, которые привлекают на работу иностранцев на незаконной основе», — сказал Самат Токтоболотов.

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Он привел в пример Российскую Федерацию, где за каждого незаконно привлеченного иностранного работника на юрлиц налагаются штрафные санкции в размере от 250 тысяч до 800 тысяч рублей.

«В КР штрафы для юрлиц составляют 65 тысяч сомов, но без указания количества, нет разницы — будь это один человек или тысяча. Надо вносить нормы, чтобы 65 тысяч сомов были за каждого неправильно привлеченного иностранного гражданина», — заметил эксперт.

Он добавил, что можно внести изменения в структуру Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

«Обсуждался вопрос создания миграционной инспекции с хорошими функциональными задачами, полномочиями, структурой и имущественным арсеналом. У нас в республике нет специальных учреждений для содержания иностранных граждан. Если мы их где-то выявим, то должны где-то содержать, то есть требуется создание нормальных условий для этого. Нарушения миграционных правил — административные, мы не можем этих людей содержать, грубо говоря, с уголовниками.

Надо стараться проводить структурно, комплексно, спокойно работу, которая исключит возможность остаться в КР на нелегальной основе, чтобы все было прозрачно, и компетентные органы видели всех иностранных работников. С населением тоже нужно работать. Очень хорошая практика есть за рубежом, когда открывают телефон доверия, куда любой может позвонить и сообщить об иностранных работниках с просьбой проверить предприятие. Если люди трудятся легально, то никто мешать не будет», — подчеркнул Самат Токтоболотов.

Кроме того, он предложил предусмотреть ограничительные меры в реестре существующих профессий.

«Зачем нам иностранные граждане в сфере доставки, курьеры? У нас своих студентов хватает. Зачем иностранные граждане в качестве таксистов? Зачем переполнять рынок, где не требуется особой квалификации? Ежегодно следует проводить анализ, какие ниши полностью могут закрываться только гражданами Кыргызстана и на эти рынки не пускать иностранную рабочую силу. Миграционное законодательство касается всех иностранных граждан, въезжающих на территорию КР, поэтому указывать конкретные страны не придется — хоть пакистанец, хоть американец», — добавил Самат Токтоболотов.

Напомним, иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим в КР с нарушением миграционного законодательства, до 10 июня 2025 года дается возможность легализовать свое правовое положение на территории республики.