Привлекательные регионы в Кыргызстане для иностранных мигрантов назвал эксперт

Развитая экономика притягивает мигрантов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил эксперт по миграции Самат Токтоболотов.

По его словам, раньше особенно привлекательным для иностранной рабочей силы считался Бишкек. Сейчас это Чуйская и Иссык-Кульская области, а также Ош и Джалал-Абад.

«При этом мы не должны забывать про маятниковую миграцию между Кыргызстаном и Узбекистаном. Раньше это была «дневная» миграция — утром люди заходили на территорию КР, работали где-то, а вечером уезжали обратно к себе. А сейчас они заходят уже на срок до 60 дней, как им позволяет наша визовая политика, и растекаются по всей стране. Узбекских мигрантов можно встретить в Таласе, Джалал-Абаде, Нарыне, на Иссык-Куле, где строительный бум», — сказал Самат Токтоболотов.

Читайте по теме Мигранты в Кыргызстане должны легализоваться до 10 июня. Президент подписал указ

Он отметил, что все иностранцы приезжают в КР легально.

«Чтобы пройти аэропорт, должны быть действующий паспорт, авиабилет, виза (при необходимости). Если человек приезжает по туристической визе и начинает работать, то уже начинаются первые нарушения. Дальше туристическую визу на легальных основаниях продлить он не сможет, и таким образом человек переходит в совсем нелегальное поле», — добавил эксперт.

Напомним, иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим в Кыргызстане с нарушением миграционного законодательства, до 10 июня 2025 года дается возможность легализовать свое правовое положение на территории республики.

Начальник управления по подготовке решений по вопросам миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Жумабек Мырзабаев заметил, что легализацией занимаются МИД, МВД, Минтруда, которые могут проконсультировать всех желающих.

«Госорганы работают в усиленном режиме. Человеку нужно получить справки из МВД и Налоговой службы, а основные документы предоставляет работодатель. Не думаю, что с этим могут возникнуть какие-то проблемы», — сказал он.

Жумабек Мырзабаев не ответил, как быстро человек может собрать полный пакет документов, необходимый для легализации.