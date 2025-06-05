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Общество

День России отметят в Бишкеке праздничным концертом

День России отметят в Бишкеке праздничным концертом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает посольство РФ в Кыргызстане.

По данным дипмиссии, 12 июня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится праздничный концерт, посвященный Дню России.

Перед зрителями выступят народные артисты КР Бакыт Ыбыкеев, Султан Каримов, заслуженные артисты КР Тилек Найманбаев, Каныкей Раймалиева, Галина Кетова, лауреаты международных конкурсов Миран Жанарбаев, Розалия Аманбаева, Анастасия Гриб, Сафина Самиева, ансамбли «Сувенир», «Асса-Пати», «Дружба», «Иверия», «Дустлык», «Шаттык», «Таберик», «Улыбка», «Исламей».

Ведущие концерта — Анастасия и Дмитрий Балбекины.

Концерт организован посольством России в Кыргызстане, Ассамблеей народа КР и Международной ассоциацией карачаевцев «Ата-Джурт».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331715/
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