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Общество

Разработчиков игры «Мир танков» признали в России экстремистским объединением

Суд в Москве признал владельцев компаний «Леста Игры» и Wargaming Малика Хатажаева и Виктора Кислого участниками экстремистского объединения, активы будут переданы государству. Об этом пишет DW.

По его данным, рассмотрение дела было закрытым, подробности неизвестны. По данным СМИ, обвинения связаны с войной России против Украины и предполагаемой поддержкой ВСУ. 

«Леста» и Wargaming — разработчики популярной видеоигры World of Tanks и ее ответвлений. В 2022 году Wargaming объявила об уходе из РФ из-за войны в Украине. Тогда «Леста» отделилась от Wargaming, а в России и Беларуси запустила преемника World of Tanks — игру «Мир танков» с отдельными серверами. Так же поступили и с другими играми-аналогами.

В 2023 году Wargaming открыто заявила о поддержке ВСУ. Владелец «Лесты» Хатажаев после этого не раз говорил, что эта фирма не имеет ничего общего с Wargaming, и сообщал о поддержке армии РФ. Однако в конце апреля 2025 года генпрокуратура РФ потребовала признать «Лесту» экстремистской. Крупнейшие IT-ассоциации России опубликовали обращение к Владимиру Путину, отметив, что происходящее похоже на захват компании. Оно осталось без ответа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331456/
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