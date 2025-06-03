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Общество

С начала года в Турции опечатали более 4 тысяч отелей

Турецкие власти усилили проверки в гостиничном секторе с января, после пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, унесшего жизни 78 человек. Об этом пишет DW.

По его данным, основной акцент инспекция делала на работе систем пожарной безопасности. Однако в процессе проверок выявлены массовые проблемы с лицензиями — многие отели работали только на основании муниципальной лицензии, которая не заменяет собой обязательную туристическую. В результате с начала 2025 года приостановлена работа более 4 тысяч гостиниц в разных туристических городах страны.

Обязательное получение туристической лицензии для гостиниц введено еще в 2021 году. Однако процесс получения сертификата часто затягивался из-за малочисленности персонала в Министерстве туризма. В октябре 2024 года Конституционный суд Турции постановил, что статья, предусматривающая закрытие гостиниц без туристической лицензии, «противоречит свободе предпринимательства». Министерству дали девять месяцев на реорганизацию закона, однако изменений не произошло, а проверки только ужесточились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331448/
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