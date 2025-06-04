В Бишкеке 4 июня будет солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Алма-Атинская, Конорчок, Ой-Терскен, Тон, Шабдана Баатыра, Кок-Жар, Жени-Жок);

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 52;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баха, Садырбаева, Абдрахманова);

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Ак-Доолот);

9.00-12.00 — отрезки улицы Каракумской, переулка Улахольского, проспекта Дэн Сяопина, село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Советская, Панфилова);

13.00-17.00 — отрезки улиц Арзамасской, Месароша, Сельсоветской, проспекта Дэн Сяопина;

9.00-17.00 — улица Руставели, 48, отрезки улиц Биримдик, Ганди, Молодой Гвардии, Жаштык, Курулуш, Достук, Жанылыш, Мурас, переулки Витебский, Белозерский, улицы Саадаева, Кожобергенова, Тулебердиева, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, Ынтымак), микрорайон «Достук» (улица Достук, 30);

11.00-18.00 — село Озерное (улица Кыял);

14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо», микрорайон № 2, улица Ак-Болпон.

У кого намечается той

Пархат Тулендыбаев

Родился 4 июня 1960 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Годовщина ошских событий 1990-го

4 июня 1990 года кыргызы и узбеки сошлись на поле колхоза имени Ленина. Кыргызов пришло около 1,5 тысячи, узбеков — более 10 тысяч. Их разделяла милиция, вооруженная автоматами.

Узбекская молодежь попыталась прорвать кордон правоохранительных органов, два сотрудника захвачены. Милиция открыла огонь, и, по некоторым данным, было убито шесть узбеков. После этого узбекская толпа с криками «Кровь за кровь!» направилась в Ош, громя кыргызские дома.

С 4 по 6 июня число узбекских погромщиков увеличилось до 20 тысяч. Правоохранители задержали около 35 активных погромщиков.

Беспорядки удалось остановить лишь к вечеру 6 июня, введя в область армейские части.

Всемирный день бега

Фото организаторов Snow Leopard Run. Участники забега в Бишкеке

В 2009 году в США стартовал праздник, который с 2016 года приобрел международный характер — Всемирный день бега. Отмечается он каждую первую среду июня.

Это не просто праздник спортсменов-легкоатлетов. Очень скоро появилась идея сделать его всемирным, чтобы привлечь к бегу — как одному и простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, — миллионы простых людей по всему миру, а также поддержать тех, кто уже полюбил бег, и для кого он стал неотъемлемой частью жизни. Именно доступность и простота сделали бег столь популярным и распространенным видом спорта среди миллионов людей.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982-го. В ходе него погибло большое число мирных жителей, среди которых были и дети.

Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества — дети. Шестью наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в их отношении, являются вербовка и использование в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Марат Токобаев

Фото из интернета. Марат Токобаев

Родился 4 июня 1932-го в Пржевальске.

Профессор, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики. Вошел в историю кыргызской науки как ученый, развивающий гельминтологию. Внес неоценимый вклад в биологическую, сельскохозяйственную и медицинскую науки. Характерная особенность ученого — это тесная связь теории с практикой.

За годы научной деятельности изучил гельминтофауну млекопитающих-грызунов и зайцеобразных, обобщил сведения о гельминтах диких млекопитающих Кыргызстана. Соавтор двухтомного определителя грызунов фауны СССР.

Скончался в апреле 2006-го в Бишкеке.

Родился каскадер Султан Дикамбаев

Родился 4 июня 1958 года.

Ветеран каскадеров СССР, один из основателей кыргызской школы каскадеров. Работал на всех киностудиях бывшего Союза и в ряде зарубежных кинокомпаний. Имеет большой опыт работы в качестве постановщика и координатора батально-трюковых съемок.

Снимается в кино.

Фото из интернета. Кадр из фильма «Золотая Орда» (2018)

Президент Гильдии каскадеров Кыргызстана, член правления Союза кинематографистов КР.

Умерла Герой Социалистического Труда Суракан Кайназарова

Фото из интернета. Суракан Кайназарова

4 июня 1982 года в возрасте 79 лет скончалась выдающаяся свекловичница, труженица, новатор колхозного производства, звеньевая колхоза «Дружба» Сокулукского района.

Родилась 18 июня 1902-го в селе Белек Чуйской области.

В 1947 году звено Суракан Кайназаровой получило по 971,5 центнера сахарной свеклы с гектара земли.

Член КПСС с 1939-го. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов.

Правительство Кыргызстана 15 июня 2015 года приняло постановление об установлении 18 июня Днем сельских женщин.

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