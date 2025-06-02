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У кого намечается той

Равшанбек Рысбаев

Родился 2 июня 1976 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Гульмира Кыштобаева

Родился 2 июня 1980 года. Заместитель полномочного представителя президента в Чуйской области.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Павел Чалов

Фото open.kg

Родился 2 июня 1923 года в селе Черниговка Казахской ССР. Советский и кыргызский ученый в области геофизики и геохимии.

Работал в Академии наук Киргизской ССР и НАН Кыргызской Республики. Лауреат Госпремии Киргизской ССР в области науки и техники.

Заслуженный деятель науки КР. Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 6 монографий, 5 изобретений.

Под руководством Павла Чалова защищены 12 кандидатских диссертаций.

Умер 11 мая 2003-го.

Родился поэт Анатай Омурканов

Родился 2 июня 1945-го в селе Чеш-Тюбе Таласской области.

С 1970 года работал корреспондентом, завотделом редакции газеты «Советтик Кыргызстан». В 1988-м избран главным редактором издательства «Адабият». В 2006-2007 годах возглавлял Союз писателей Кыргызстана.

Первый поэтический сборник «Молтур сезим» («Светлое чувство») издан в 1973-м. Многие стихотворения переведены на русский язык. Анатай Омурканов — автор многих сборников: «Чабалекей», «Алтын озон», «Кун жол», «Бар бол», «Биринчи кар», «Жашыл арал», «Жанкисе», «Асмансыз жылдыздар» и других.

Его лирика впитала в себя лучшие традиции народной поэзии. Творчеству поэта свойственны мягкая задушевность и тонкий лиризм. Он ярко описывает родную природу, стихи пронизаны любовью к родине. Стихи чрезвычайно популярны — более 100 из них стали лирической основой для эстрадных песен.

Родился гандболист Талант Дуйшебаев

Родился 2 июня 1968-го во Фрунзе.

Выступал за сборные СССР, СНГ, России и Испании. Один из сильнейших разыгрывающих в истории гандбола, в 1994 и 1996 годах признавался лучшим гандболистом мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). В 2000-м в результате опроса, проведенного Международной федерацией гандбола, признан вторым гандболистом планеты в XX веке.

В первый же год своей работы в качестве тренера Талант Дуйшебаев привел «Сьюдад-Реаль» к победе в Лиге чемпионов.

С января 2014-го работает главным тренером польской команды «Виве» (Кельце). С октября того же года также тренировал сборную Венгрии, а после завершения чемпионата Европы — 2016 возглавил сборную Польши, которая пробилась под его руководством на Олимпийские игры — 2016. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов в качестве тренера.

В 2017-м награжден орденом «Манас» II степени.

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