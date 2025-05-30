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Общество

Учеников школы № 70 в Бишкеке переводят в другое здание. Комментарий мэрии

Мэрия Бишкека сообщила, что перевод учащихся школы № 70 является мерой необходимости. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба муниципалитета.

Напомним, родители учеников 5-х, 6-х и 7-х классов школы № 70 сообщили, что их детей насильно переводят в другое здание, принадлежавшее школе № 28. Им отправили документ в группу в WhatsApp и просили подписать, что они согласны.

На жалобы родителей отреагировала мэрия Бишкека.

«По информации департамента образования на следующий учебный год планируется перемещение параллелей классов между двумя корпусами № 1 и № 2 школы № 70. В результате этих изменений классы второй ступени будут заниматься в корпусе № 2. Как показала практика пройденного учебного года для осуществления полноценного контроля УВП, в том числе организации питания для учащихся начальной школы, возникла необходимость их обучения в корпусе № 1. Отметим, что каждому родителю передано сообщение о предстоящих изменениях», — прокомментировали в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331023/
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