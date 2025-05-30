Мэр Оша пообещал устроить детей убитой мужем женщины в интернат имени Терешковой

Мэр города Оша Женишбек Токторбаев посетил родное село женщины, погибшей от руки своего мужа после встречи одноклассников, состоявшейся спустя 20 лет, – село Кызыл-Октябрь Узгенского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.
Он встретился с ее родителями, прочитал коран и выразил соболезнования.
Напомним, что в Кара-Кульджинском районе Ошской области мужчину убил супругу. 6 мая 38-летняя женщина посетила торжество в школе, где выпускники отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность мужа. Он избил супругу, таскал по земле, привязав к лошади, а после застрелил.