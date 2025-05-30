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Общество

На восстановление научной станции «Адыгене» собрали 66 тысяч сомов

На восстановление научной станции «Адыгене» собрали 66 тысяч сомов, сбор закрыт. Об этом 24.kg сообщила гляциолог Гулбара Оморова.

Ранее она написала в Facebook, что станция построена при поддержке чешского правительства, а государственной поддержки нет — ни на оборудование, ни на техническое обслуживание, ни на приборы, ни на экипировку. Все расходы гляциологи покрывают из собственных средств.

При этом станция регулярно подвергается вандализму. Люди взламывают замки, ломают двери, воруют вещи — куртки, спальные мешки, оборудование, логгеры, инструменты.

Гулбара Оморова отметила, что они предоставят позже фотоотчет по восстановлению станции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330960/
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