На восстановление научной станции «Адыгене» собрали 66 тысяч сомов, сбор закрыт. Об этом 24.kg сообщила гляциолог Гулбара Оморова.

Ранее она написала в Facebook, что станция построена при поддержке чешского правительства, а государственной поддержки нет — ни на оборудование, ни на техническое обслуживание, ни на приборы, ни на экипировку. Все расходы гляциологи покрывают из собственных средств.

При этом станция регулярно подвергается вандализму. Люди взламывают замки, ломают двери, воруют вещи — куртки, спальные мешки, оборудование, логгеры, инструменты.

Гулбара Оморова отметила, что они предоставят позже фотоотчет по восстановлению станции.