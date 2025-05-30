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Общество

Активисты призывают остановить давление на независимую журналистику

Платформа действий медиа Кыргызстана выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся давлением на независимое издание Kloop и его сотрудников. Организация сделала открытое обращение к властям страны.

Представители медиа подчеркивают, что события последних дней свидетельствуют о систематическом нарушении прав журналистов и попытках подавления свободы слова в республике.

28 и 29 мая сотрудники ГКНБ провели обыски в домах ряда бывших и действующих работников Kloop, включая Зыягул Болот кызы, Александра Александрова, Жоомарта Дуулатова, Абдила Торобаева, Сымбат Баймурзаеву, Айдай Эркебаеву и Зару Садыгалиеву. Силовики изъяли технику и задержали их без предъявления обвинений.

29 мая обыски продолжились в офисе Kloop, где хранилась документация, не связанная с журналистской деятельностью. Сотрудники издания, не являющиеся журналистами, также подверглись допросам и задержаниям.

Активисты отмечают, что адвокатов не допускали к задержанным в течение длительного времени, что нарушает их право на защиту и противоречит нормам международного права.

«Официальные обвинения до сих пор не предъявлены, однако в публичном пространстве распространяются неподтвержденные заявления о якобы «призывах к массовым беспорядкам» со стороны журналистов», — говорится в сообщении.

Платформа действий медиа КР требует:

— немедленно прекратить давление на Kloop и его сотрудников, обеспечить соблюдение их прав и свобод, гарантированных Конституцией и международными договорами;

— обеспечить доступ адвокатов к задержанным, предоставить информацию об основаниях задержаний и ходе следственных действий;

— прекратить практику «профилактических бесед», которые используются как инструмент давления на журналистов и нарушают принципы правового государства;

— гарантировать безопасность и независимость журналистов, создать условия для свободной и объективной работы СМИ в Кыргызстане.

«Свобода слова и независимая журналистика являются основами демократического общества. Попытки подавления этих ценностей наносят ущерб не только отдельным изданиям, но и всему обществу в целом. Мы призываем власти страны уважать права журналистов и обеспечить условия для свободной и безопасной работы СМИ», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330915/
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