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Общество

В Бишкеке состоится фестиваль искусств «Японская весна»

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 27 мая пройдет XV Международный фестиваль искусств «Японская весна». Об этом в соцсетях сообщили организаторы.

Выступят музыканты Хадзиме Сакита (пила), Кенжи Ямашита (пианино), Мэй Судзуки (скрипка), Рютаро Судзуки (фортепиано) и Рико Кобаяши (окарина).

Вход бесплатный.

Напомним, в рамках фестиваля в «Галерее М» в ЦУМе до 29 мая проходит выставка «История невесты» Каору Мори.

Международный фестиваль искусств «Японская весна» проводит казахстанский гуманитарный фонд «Дегдар» в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330186/
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