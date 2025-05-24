«Железодефицитная анемия — частый, но недооцененный диагноз», — считает врач с экспертизой в нутрициологии Альбина Жоробаева.
По ее словам, в Кыргызстане железодефицитная анемия встречается очень часто — особенно у женщин и детей.
«Беременные женщины — одна из самых уязвимых групп. Во время беременности потребность в железе возрастает почти в два раза. Если будущая мама уже входит в беременность с дефицитом, а он не выявлен и не восполнен, — на свет появляется ребенок, у которого тоже с самого начала жизни низкий уровень железа. Железодефицит — скрытая эпидемия, которая влияет на будущее страны», — сказала Альбина Жоробаева в беседе с 24.kg.
Она отметила, что многие недооценивают влияние железа на организм: «Мы часто воспринимаем анемию как «что-то незначительное» — немного усталости, бледность, головокружение, но последствия гораздо глубже».
Что может вызывать дефицит железа?
• задержку физического и психоречевого развития у детей,
• частые простуды и инфекции — как у детей, так и у взрослых,
• усталость, снижение концентрации и работоспособности,
• повышенный риск осложнений при беременности и родах,
• мнижение способностей к обучению и усвоению информации у детей.
«Железо влияет на способность ребенка учиться и думать. И если мы игнорируем это на уровне всей нации, то формируем поколение с хронической утомляемостью и сниженным интеллектуальным потенциалом. Если мы действительно хотим вырастить поколение здоровых, активных, умных детей — профилактика железодефицита должна быть стратегической задачей страны. Это вопрос не только медицины, но и образования, экономики, демографии. Железодефицитная анемия массово снижает когнитивный потенциал населения. Это влияет на средний IQ, на будущее страны», — отметила Альбина Жоробаева.
Она добавила, что есть и другой аспект проблемы.
«Красное мясо — говядина, баранина, конина — один из самых доступных и богатых источников гемового железа. Но есть нюанс: мы часто сами мешаем его усвоению. Запиваем мясо чаем или молоком, а танин и кальций блокируют усвоение железа. Не добавляем овощи и фрукты, а ведь витамин С — это «ключ», который помогает железу попасть в кровь», — пояснила врач.
По ее словам, сегодня в мировой практике все чаще речь идет не только о железодефицитной анемии, но и так называемом латентном (скрытом) дефиците железа. В этом состоянии запасы железа в организме истощаются, но гемоглобин может оставаться в пределах нормы.
Негемовое железо содержится в растительных продуктах и усваивается хуже, чем гемовое.
Продукты, богатые негемовым железом:
• бобовые (чечевица, фасоль, зеленый горошек),
• овощи и зелень (шпинат, петрушка, свекла),
• крупы (гречка, киноа),
• сухофрукты и фрукты (курага, изюм, гранат и яблоко).
Чтобы выявить скрытый дефицит железа врачи ориентируются на такие показатели, как ферритин, сывороточное железо, развернутый клинический анализ крови и другое.