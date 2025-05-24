«Железодефицитная анемия — частый, но недооцененный диагноз», — считает врач с экспертизой в нутрициологии Альбина Жоробаева.

По ее словам, в Кыргызстане железодефицитная анемия встречается очень часто — особенно у женщин и детей.

«Беременные женщины — одна из самых уязвимых групп. Во время беременности потребность в железе возрастает почти в два раза. Если будущая мама уже входит в беременность с дефицитом, а он не выявлен и не восполнен, — на свет появляется ребенок, у которого тоже с самого начала жизни низкий уровень железа. Железодефицит — скрытая эпидемия, которая влияет на будущее страны», — сказала Альбина Жоробаева в беседе с 24.kg.

Она отметила, что многие недооценивают влияние железа на организм: «Мы часто воспринимаем анемию как «что-то незначительное» — немного усталости, бледность, головокружение, но последствия гораздо глубже».

Что может вызывать дефицит железа?

• задержку физического и психоречевого развития у детей,

• частые простуды и инфекции — как у детей, так и у взрослых,

• усталость, снижение концентрации и работоспособности,

• повышенный риск осложнений при беременности и родах,

• мнижение способностей к обучению и усвоению информации у детей.

«Железо влияет на способность ребенка учиться и думать. И если мы игнорируем это на уровне всей нации, то формируем поколение с хронической утомляемостью и сниженным интеллектуальным потенциалом. Если мы действительно хотим вырастить поколение здоровых, активных, умных детей — профилактика железодефицита должна быть стратегической задачей страны. Это вопрос не только медицины, но и образования, экономики, демографии. Железодефицитная анемия массово снижает когнитивный потенциал населения. Это влияет на средний IQ, на будущее страны», — отметила Альбина Жоробаева.

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Она добавила, что есть и другой аспект проблемы.

«Красное мясо — говядина, баранина, конина — один из самых доступных и богатых источников гемового железа. Но есть нюанс: мы часто сами мешаем его усвоению. Запиваем мясо чаем или молоком, а танин и кальций блокируют усвоение железа. Не добавляем овощи и фрукты, а ведь витамин С — это «ключ», который помогает железу попасть в кровь», — пояснила врач.

По ее словам, сегодня в мировой практике все чаще речь идет не только о железодефицитной анемии, но и так называемом латентном (скрытом) дефиците железа. В этом состоянии запасы железа в организме истощаются, но гемоглобин может оставаться в пределах нормы.

Негемовое железо содержится в растительных продуктах и усваивается хуже, чем гемовое.

Продукты, богатые негемовым железом:

• бобовые (чечевица, фасоль, зеленый горошек),

• овощи и зелень (шпинат, петрушка, свекла),

• крупы (гречка, киноа),

• сухофрукты и фрукты (курага, изюм, гранат и яблоко).

Чтобы выявить скрытый дефицит железа врачи ориентируются на такие показатели, как ферритин, ⁠сывороточное железо, ⁠развернутый клинический анализ крови и другое.