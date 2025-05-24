Стиль как путь к себе: как одежда помогает раскрыть свое внутреннее «я»

Стиль — это не только про одежду и аксессуары, но еще и про самовыражение своего «я». Через образы мы открываем себя: готовы ли мы сегодня покорять вершины или, наоборот, хотим покоя и отдыха. Одежда может сказать о нас многое еще до того, как мы начнем говорить.

Персональный стилист Зухра Табалдиева (@zukhra_meditates) в интервью 24.kg рассказала, как найти свой стиль, как внутренние убеждения из детства формируют образ человека и как важно услышать и раскрыть себя.

Фото Зухры Табалдиевой

— Стиль максимально характеризует личность человека, потому что через него мы можем проявить себя, показать миру. До того, как мы что-то скажем, мир уже будет воспринимать через наш стиль. Я всегда говорю, что у женщины есть несколько субличностей внутри, и каждая хочет выглядеть по-другому. Иногда мы хотим быть скромной, иногда сексуальной. У нас есть роли на работе, есть роль мамы. Мы сочетаем внутри себя много ролей, как социальных, так и психологических. Поэтому очень важно тонко чувствовать себя внутри.

Большинство не выбирает свой стиль. Люди просто живут в парадигме того, что мы им внушили в детстве. Зухра Табалдиева

— Как человек приходит к своему стилю?

— Большинство не выбирает свой стиль. Люди просто живут в парадигме того, что мы им внушили в детстве. Очень много убеждений у женщин о том, как они не должны выглядеть. Когда начинаешь распаковывать, то находишь очень много родительских убеждений: мамы, бабушки, тех, кто тебя воспитывал. Человек об этом не задумывается, он живет просто в спящей иллюзии. Чтобы понять себя, нужно пробудиться и заглянуть в себя.

— Как формируется стиль?

— Первое — стиль формируется из того, что у тебя внутри, что ты хочешь говорить миру. Второе — твое социальное положение сейчас. Третье — самовыражение.

Все должно друг с другом быть в гармонии: цвета, фактуры, линии. Упустив какой-то элемент, можно потерять структуру.

— Если ты постоянно сидишь в соцсетях, тебе постоянно хочется купить что-то новое. Очень классно иметь свое сито. Каждый сезон новые кроссовки в моде. Нужно задавать себе вопросы: «Тебе они нужны?», «Зачем ты это покупаешь?» Если есть потребность, хорошо. Если ты работаешь в такой профессии, когда важен образ, и твои вещи должны соответствовать, хорошо. Но в большинстве случаев это просто лишнее потребление. Мы закрываем глубинные нужды лишними покупками.

— Как составить базовый гардероб?

— Базовый гардероб строится на основе того, чем ты занимаешься. У всех он будет разный и будет зависеть от того, что ты любишь.

В среднем это должно быть две-три пары для нижней части, а верхней одежды должно быть больше, потому что она помогает нам разбавлять гардероб. Одна пара повседневной обуви и одна пара на каблуках, если вы их носите. И достаточно одной базовой сумки, одной пары очков и головного убора.

Важно: к одному поясному изделию два плечевых. Нужно, чтобы все вещи друг с другом сочетались. Одежда должна быть одного стиля, никакого декора, максимально базовые вещи — basic casual.

Важно: к одному поясному изделию два плечевых. Нужно, чтобы все вещи друг с другом сочетались. Зухра Табалдиева

— Нужно учитывать разные жизненные ситуации. Иногда мы упускаем жизнь, потому что у нас не подобранный гардероб. К примеру, ваш супруг приглашает вас в кино, но вы отказываетесь, потому что вам нечего надеть. Или тот же случай, но с отдыхом в горах.

«Я не пойду на той», «Я не пойду на свидание», «Я не поеду в горы» — очень много ограничений из-за неправильно подобранного гардероба.

К примеру, у мам в декрете рабочий гардероб — футболки, которые быстро растягиваются, или трикотажные костюмы. Да, в них комфортно, но женщины теряют структурированность. У них нет других вещей, и создается впечатление, что им нечего носить.

Иногда мы упускаем жизнь, потому что у нас не подобранный гардероб. Зухра Табалдиева

— Кто к вам чаще всего приходит?

— Мой контингент — это врачи, педагоги, мамы. Я не работаю с людьми, у которых очень большие финансовые возможности, у них нет нужды в стилисте, на самом деле. У них проблема в том, что у них куча вещей, но они не понимают, как все сочетать.

Я строю базовый гардероб, где все со всем сочетается и каждая покупка обоснована. К тому же я за экологичное потребление. Большинство наших женщин покупает каждый сезон новую одежду. Старые вещи выкидывают или передают. А почему они выкидывают эти старые вещи? Потому что не знают, как их сочетать.

— О чем говорит, если человек одевается ярко или полностью в черное?

— В принципе может ни о чем не говорить. Может просто нравиться этот цвет. У каждого своя история и своя трагедия. Есть люди, которые после какой-то стрессовой ситуации уходят в яркие цвета, чтобы отвлечь себя.

В черный иногда уходят из-за веса, потому как есть теория, что он стройнит. Иногда черный носят, потому что не хочется думать, как сочетать цвета. Вообще, есть целая наука — цветотерапия. Одним только цветом можно вытащить себя из депрессии, а можно и, наоборот, туда загнать.

Черный цвет иногда выбирают люди, которые не хотят, чтобы на них обращали внимание. Но в то же время он может подчеркнуть тебя. Все зависит от того, что у тебя внутри вибрирует.

— Как важно ему быть в центре внимания или не быть? Как он, вообще, уделяет себе время? Что он любит? Можно понять, что он хочет и что не хочет. Геометрия изделий тоже может говорить о мягкой форме или о жесткой. Я, в свою очередь, еще отталкиваюсь от внутренней медитации, потому что у меня за плечами очень много медитативной практики. Я могу считать человека по ауре и в последнее время опираюсь на это.

— Почему люди иногда боятся экспериментировать с внешностью?

— Каждый живет ту жизнь, которую он хочет. Большинство женщин живут с одним цветом волос, с одной длиной всю свою жизнь и даже не задумываются, что им нравится. Моя задача — погрузить клиента в понимание того, что он хочет от жизни. Если женщина пришла к стилисту, это не про стиль, это про что-то глубокое.

Женщина может быть жесткая по характеру, потому что ее родители так воспитали, а внутри она мягкая. Погружаясь глубже через медитацию, находим ту самую маленькую и хрупкую девочку. Мы даем внутреннему ребенку поиграть в какие-то детские цвета, детские образы. Тогда это будет самый естественный образ.

Важно понимать историю клиента. У меня была девушка, она была вторая дочь в семье, и ей все доставалось от старшей сестры. Из-за этого у нее выработалась потребность все скупать. Мы с ней через медитации это прорабатывали и немного успокоили ее шопоголизм.

— Дорого ли обходится поменять гардероб?

— У меня есть девушка-клиентка, которая очень много путешествует. Она недавно была в Москве на Патриарших прудах, и ее спросили, сколько стоят ее вещи. Она ответила, что весь образ стоит максимум 4 тысячи рублей. Все были в шоке. Мы ей весь образ собрали на китайском онлайн-маркетплейсе. У нас есть еще «Дордой», это, вообще, шикарное место. Оттуда в основном же идет ретрансляция покупок. Я также хожу в магазины и часто вижу, что это сшито у нас, потому что видела такие ткани на «Мадине». С насмотренностью уже знаешь ассортимент тканей в городе.

— Одежда может помочь стать смелее, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Но если ты делаешь это неосознанно, то ты живешь под маской. Можно всю жизнь прожить и не узнать себя. Самый лучший способ — идти из внутреннего. Когда девушка чувствует, что внутри она романтичная, ее образы будут такими же, как она, несмотря на тренды.

Можно всю жизнь прожить и не узнать себя. Зухра Табалдиева.

— Расскажите про стилевые типажи.

— Есть такие типажи, как драматик, романтик, гамин и натурал. Это разделение людей на категории по габаритности и по мягкости линий лица. Это показывают, что носить из силуэтных линий, какие фактуры, цвета и ткани подойдут. Я тоже работаю с этой техникой, но все меньше и меньше, потому что ухожу от рамок типирования.

— Как найти, вообще, в себе смелость носить то, что хочешь, а не смотреть на других?

— Это внутренняя работа с собой. Можно создать стильный образ. Но если ты внутри не можешь его вытащить, ты не сможешь его носить, будет дискомфортно.

Свои убеждения нам очень мешают. Классно их находить и убирать.

— В Италии я обожаю любоваться взрослыми женщинами и мужчинами. Они очень стильно выглядят. У нас мало таких. Я всегда говорю, что люди в возрасте, наоборот, должны нас вдохновлять, красиво одеваться, показывать, что и в старости тоже есть жизнь.

— Как вы пришли в эту сферу?

— Я начинала с шоу-программ по преображению. Но сейчас, как человек, погруженный в духовность, не очень это люблю. Это имитация жизни. После шоу человек дальше идет жить своей жизнью. Я за то, чтобы преображение было медленное, но качественное.

— Ваш совет нашим читателям.

— Одежда — это не главное. Главное, что ты изнутри несешь этому миру и как ты себя чувствуешь.