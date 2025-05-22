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Общество

В школах откроются дополнительные места в 1-2-й классы на 2025-26 учебный год

В школах Бишкека откроются дополнительные места в 1-2-й классы на 2025-26 учебный год. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, 23 мая в 09.00 в отдельных общеобразовательных организациях города Бишкека будут открыты дополнительные места для приема учащихся в 1-й и 2-й классы на 2025-2026 учебный год.

Дополнительные места предоставлены с целью расширения доступа к школьному образованию и удовлетворения высокого спроса со стороны родителей и законных представителей.

Дополнительные квоты будут предоставлены в следующих общеобразовательных организациях столицы:
* школа-гимназия № 4 гуманитарно-правового направления;
* средняя общеобразовательная школа № 10;
* школа-гимназия № 13 с углубленным изучением английского языка;
* средняя общеобразовательная школа – гимназия № 12 имени Л.В.Толстунова;
* средняя общеобразовательная школа № 17 имени А.С.Пушкина;
* средняя общеобразовательная школа № 20 имени Г. Алиева;
* средняя общеобразовательная школа № 26;
* средняя общеобразовательная школа № 29;
* средняя общеобразовательная школа № 37;
* средняя общеобразовательная школа № 40;
* средняя общеобразовательная школа № 41;
* средняя общеобразовательная школа № 44;
* средняя общеобразовательная школа № 56;
* средняя общеобразовательная школа № 62;
* средняя общеобразовательная школа № 63 имени Ч.Айтматова;
* средняя общеобразовательная школа № 64;
* средняя общеобразовательная школа № 75;
* средняя общеобразовательная школа № 82;
* средняя общеобразовательная школа № 84 имени Ж.Садыкова;
* средняя общеобразовательная школа № 88;
* средняя общеобразовательная школа № 92;
* средняя общеобразовательная школа № 102 имени И.Арабаева;
* средняя общеобразовательная школа № 119.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329974/
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