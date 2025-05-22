В Бишкеке 22 мая небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +35 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1;

9.30-17.30 — отрезок улицы Менделеева;

8.30-20.00 — 7-й микрорайон, 14-16, 15/4, 23/2, 23/3;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Ак-Марал, Репина, Валдайская, Ак-Кайын, Ак-Тан, Термечикова, Садыбакасова);

9.00-17.00 — улица Киевская, 95, жилмассив «Балбан-Таймаш», микрорайон «Достук», улица Кайназарова, жилмассив «Келечек», 6;

8.00-13.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Родниковая, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева);

13.00-18.00 — село Маевка (улицы Новая, Жапарова, Южная, Веселая, Карасуйская, Родниковая, Сонкольская, Жаз, Тепличная, Полевая, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия), жилмассивы «7 га» (улицы Алтын-Казык, Ак-Жол, Конуш, Жетиген, Тынчтык, Тоо-Моюн, Сары-Челек, Жаштык), «6,9 га», «Тамырчы», «Умут»;

9.00-13.00 — отрезки переулка Боровского, улиц Тоголока Молдо, Можайского;

13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Заводская, Панфилова, Кыргызская);

10.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Луговая, Коллекторная, Полевая).

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

С 10.00 до 19.00 не будет питьевой воды на улице Токтоналиева, 86-137а. Подробнее

У кого намечается той

Рысбек Шейшенов

Родился 22 мая 1994 года. Мэр Каинды.

Памятные даты

Международный день биологического разнообразия

Фото Союза охраны природы Германии (NABU) — Кыргызстан. Снежный барс

Ежегодно с 2001-го 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.

Главная задача этого дня — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

Основана Международная федерация кинологов

22 мая 1911 года в бельгийском Тюэне основана Международная федерация кинологов.

Сегодня Международная кинологическая федерация (FCI) — международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных государств (по одной от каждой страны).

В федерацию входят национальные кинологические федерации 97 государств, в том числе и Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Таалай Курманов

Народный художник Кыргызской Республики родился 22 мая 1949 года.

Заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии художеств хорошо известен в Кыргызстане, России и странах СНГ. Его дипломной работой стал интерьер кинотеатра «Манас».

Способность реализовать свой творческий потенциал и профессиональный опыт в различных видах и жанрах искусства позволяют художнику создавать как графические, так и живописные произведения. Проявил себя и в книжной графике. Особое место в творчестве занимает пятитомное издание кыргызского эпоса «Манас» по варианту Саякбая Каралаева. В станковой графике Таалай Курманов разрабатывает различные темы: трудовая жизнь, образы близких и пейзажи.

С 1983-го — член Союза художников СССР.

Куда сходить

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