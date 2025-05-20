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Общество

США выслали первых мигрантов по программе «самодепортации»

В Гондурас и Колумбию прибыл первый чартерный самолет с 64 гражданами этих стран, добровольно покинувшими США по программе «самодепортации», объявленной администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

В ведомстве отметили, что нелегальные мигранты сами зарегистрировались в новом приложении CBP Home. Для них организовали чартерный рейс из Хьюстона с двумя остановками. Они получили бесплатный проезд, выплату в $1 тысячу и возможность возвратиться обратно в США на законных основаниях.

Власти Гондураса, куда вернулись 38 человек, дополнительно выделили им по $100 и выдали талоны на питание, а также пообещали помочь с трудоустройством. 26 вернувшимся в Колумбию власти этой страны «предоставили социальные услуги», сообщили в МВБ США.

Глава МВБ Кристи Ноэм призвала остающихся в США нелегальных мигрантов последовать этому примеру, иначе их «оштрафуют, арестуют, депортируют и никогда не разрешат вернуться».

Американский телеканал CNN цитирует чиновников Гондураса, которые заявили, что половина из вернувшихся туда — это дети. По крайней мере четверо из них родились в США и, следовательно, являются американскими гражданами. Они покинули родную страну, чтобы остаться с семьей.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о начале реализации программы «самодепортации» нелегальных мигрантов с территории страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329665/
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