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Общество

Для пациентов с пересаженными органами продолжат закупать оригинальные препараты

Для пациентов с пересаженными органами продолжат закупать оригинальные препараты. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГП «Кыргызфармация».

Напомним, ГП «Кыргызфармация» предлагало создать комиссию для решения вопроса закупки лекарств для пациентов с пересаженными органами, диабетом и онкозаболеваниями. Переход на дженерики, по словам чиновников, позволит сэкономить государственные деньги.

Пациенты выступили против. «Нам всем изначально прописаны оригинальные препараты по торговым наименованиям, которые нужно принимать пожизненно. Для пациентов с подавленным иммунитетом даже незначительное отклонение в дозировке или составе может стать фатальным. Исследования показывают: замена оригинальных препаратов дженериками повышает риск острого отторжения на 15-20 процентов. Сэкономив на таблетках сегодня, завтра вы потратите миллионы на повторные операции и диализ», — говорилось в их обращении.

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В Кыргызфармации сообщили, что по итогам заседания профильной комиссии, состоявшегося ранее, принято решение о централизованной закупке именно оригинальных препаратов для пациентов с трансплантированными органами. «Это решение основано на рекомендациях специалистов, а также с учетом клинической необходимости и высокого уровня чувствительности таких пациентов к терапии», — отметили в ГП.

Уточняется, что данные препараты будут закупаться на 2026 год и прибудут в декабре, на этот год они уже имеются.

В предприятии вновь подчеркнули, что несвоевременная подача заявок со стороны отдельных учреждений может повлиять на сроки поставок, привести к задержкам. В таких случаях ответственность лежит на руководстве соответствующих организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329522/
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