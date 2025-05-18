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Общество

Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды

После периода аномальной жары на территории Кыргызстана 19 мая ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Кыргызгидромет при МЧС КР.

Синоптики прогнозируют дожди, местами интенсивные, а также грозы. В Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Нарынской областях в ночные часы возможны сильные осадки. Ожидается усиление западного ветра до 15–20 метров в секунду, в акватории озера Иссык-Куль — до 19–24 метров в секунду.

19 мая и ночью 20 мая ожидается понижение температуры воздуха. 

  • В Чуйской долине ночью ожидается от 8 до 13 градусов, днем — от 20 до 25.
  • В Таласской долине — ночью 6…11 градусов, днем 19…24 градуса. В южных областях — до 11…16 градусов ночью и 21…26 градусов днем.
  • В Иссык-Кульской котловине — от 3…8 градусов ночью и до 20 градусов днем.

В горных и предгорных районах столбик термометра опустится еще ниже, в высокогорьях ночью возможны заморозки до –8 градусов.

Нестабильная погода может осложнить работу автотранспорта, коммунальных, энергетических и телекоммуникационных служб, а также создаст трудности для выпаса скота.

Кроме того, 19 мая и в ночные часы 20 мая в предгорьях и горах республики возможны селевые потоки, а на реках — подъем уровня воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329484/
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