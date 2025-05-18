В России разработают халал-стандарт в сфере туризма

В России разработают ГОСТ в сфере туризма по требованиям халал. Стандарт должен привлечь интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира, сообщил журналистам глава Росстандарта Антон Шалаев на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир» в Казани.

По его словам, идет разработка еще целого ряда стандартов.

«До конца года ожидаем появления стандарта в сфере услуг туризма и размещения по требованиям халал, что, наверное, привлечет интерес дополнительных зарубежных гостей исламского мира», — сказал он.

Он напомнил, что еще в 2017 году на форуме в Казани было принято решение о необходимости разработки в России такого халал-стандарта.

«И до сих пор РФ является одной из немногих светских стран, где действуют национальные стандарты — это три национальных ГОСТа — в сфере халал, которые включили в себя наилучшие мировые практики», — добавил Антон Шалаев.