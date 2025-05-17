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Общество

Аномальная жара. 16 мая побило рекорд метеонаблюдений

16 мая стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила +35,2 градуса. Это на 10,8 градуса выше нормы.

Отметим, что это уже третий день в мае, когда в Бишкеке фиксируют температурные рекорды. Ранее самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений стали 7 и 8 мая, когда термометры показали +32,4 и +34,3 градуса. Отклонение от нормы составило 8,2 и 10,3 градуса соответственно. 

Самым жарким днем мая было 11-е число 2018-го. Тогда температура составила +36,7 градуса. Самая низкая температура воздуха — +9,9 градуса — была 4 мая. Норма же среднемесячной температуры мая составляет + 17,8 градуса.

Отметим, что сегодня, 17 мая, по прогнозам синоптиков, в Бишкеке температура воздуха ночью +19, днем +39 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329444/
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