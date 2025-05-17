В городе Ош отметили День матери

16 мая в мэрии Оша прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

В торжестве приняли участие вице-мэр города Салтанат Аманова, председатель Ошского городского кенеша Болот Баетов, матери-героини, а также представители государственных и общественных организаций.

В своем выступлении вице-мэр подчеркнула важную роль матерей в обществе.

Матери — источник мира, единства и тепла, фундамент общества и опора семьи. Салтанат Аманова

В ходе мероприятия матерей южной столицы наградили ценными подарками за значительный вклад в социально-экономическое развитие Оша и воспитание подрастающего поколения.

Праздничная программа была дополнена концертом, подготовленным управлением культуры города.

Отметим, что в Кыргызстане День матери отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. В Оше насчитываются около 914 обладательниц звания «Баатыр эне» и 128 награжденных медалью «Эне данк».