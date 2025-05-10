18:32
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

«Коалиция желающих» призвала Россию прекратить огонь с 12 мая

Украина и ее союзники «готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней» с 12 мая. Об этом заявил по итогам заседания «коалиции желающих» сегодня в Киеве министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам», — сказал он.

Во встрече участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Глава украинского МИДа сообщил также, что участники переговоров «провели продуктивную телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом по мирным усилиям».

В состав «коалиции желающих» входят, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Всего группа включает порядка 30 государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328586/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
В Украине опубликовали список 660 граждан Казахстана, воюющих на стороне России
Дональд Трамп не теряет надежду на прекращение войны в Украине
Российские журналисты погибли в Донбассе в результате обстрела
Власти Великобритании и Франции разрабатывают план безопасности Украины
Эхо войны. Как в Центральной Азии отзовется сделка по Украине
После атаки беспилотников в Подмосковье погибли 3 человека, 20 пострадали
Президенты США и Франции провели встречу. Главные заявления Трампа и Макрона
Три года войне в Украине: 55 процентов россиян поддерживают прекращение огня
Переговоры России и США в Эр-Рияде: как отреагировал Трамп на эту встречу
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo; продолжает работать в&nbsp;обычном режиме ЦУМ «Айчурек» продолжает работать в обычном режиме
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
10 мая, суббота
18:30
11 мая: где в Бишкеке отключат свет 11 мая: где в Бишкеке отключат свет
18:20
«Коалиция желающих» призвала Россию прекратить огонь с 12 мая
18:09
МИД призывает нелегальных мигрантов успеть легализовать документы до сентября
18:02
Дональд Трамп запустил программу «самодепортации» нелегальных мигрантов
17:54
Кыргызстанец Ерлан Султангазиев — чемпион Азии по гребле на байдарках и каноэ