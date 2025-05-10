«Коалиция желающих» призвала Россию прекратить огонь с 12 мая

Украина и ее союзники «готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней» с 12 мая. Об этом заявил по итогам заседания «коалиции желающих» сегодня в Киеве министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам», — сказал он.

Во встрече участвовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

Глава украинского МИДа сообщил также, что участники переговоров «провели продуктивную телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом по мирным усилиям».

В состав «коалиции желающих» входят, в частности, Германия, Великобритания и Франция. Всего группа включает порядка 30 государств.