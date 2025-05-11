Афиша Бишкека на неделю: рок-музыка, выставка манги и кыргызское кино

12 мая. Концерт группы «Сплин» (Россия)

Вас ждут незабвенные хиты, которые стали классикой русского рока: «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Линия жизни», «Романс», а также свежие композиции, с которыми группа продолжает открывать новые музыкальные горизонты.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

13-16 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 апреля — 13 мая. Республиканская весенняя выставка Союза художников

Представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство как опытных мастеров, так и молодых художников из всех регионов республики. Среди них есть и работы, посвященные подвигу наших земляков на фронте и в тылу в годы войны, огромному вкладу жителей Киргизской ССР в дело общей Победы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14 мая. Лучшие турецкие саундтреки

Зрители услышат в исполнении симфонического оркестра саундтреки из любимых турецких фильмов: «Зимородок», «Королек — птичка певчая», «Эзель», «Осман», «Великолепный век» и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

14 мая. Концерт Айбека Карымова «Жаңы дем»

Айбек Карымов — любимый народом исполнитель, известный своими проникновенными и душевными песнями. Его концерт — это вечер живой музыки, искренних эмоций и теплого общения с публикой. Зрителей ждет программа, наполненная хитами, трогательными моментами и атмосферой настоящего музыкального праздника.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

14 мая. Киноклуб

Состоится показ фильма «Аномалия» (1992) Геннадия Базарова. «Аномалия» — это жесткая, но взывающая к человечности картина о жизни в условиях лжи, цинизма и попрания основных заповедей человеческого бытия.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

15 мая. Концерт Ludovico Einaudi

В этом концерте вы сможете насладиться музыкой талантливого композитора, известного своими эмоциональными и красивыми мелодиями в исполнении Oino orchestra.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

15 мая. Комедия «Отель «Филадельфия» (Россия)

«Отель «Филадельфия» — это захватывающая романтическая комедия, в которой изысканный юмор сочетается с неожиданными поворотами сюжета, обескураживающей искренностью и женской мудростью. В ролях: Екатерина Волкова, Глафира Тарханова, Максим Щеголев, Иван Стебунов.

НЦДЮ «Сейтек», 19.00.

15 мая. Концерт Линды The Best (Россия)

Вы услышите все хиты уникальной российской певицы, поэтессы и художницы.

Клуб Promzona.Space, 21.00.

15 мая. Кинопремьеры

«Периште» (драма). Фильм рассказывает о ценности семьи, стремлении к истинной человечности и отношениях между отцом и дочерью.

«Aiда» (комедия). Жизнь самого обычного парня переворачивается с ног на голову после покупки «умной» колонки по имени Аiда — инновационного устройства, способного исполнять любые желания. Сначала все похоже на сказку: богатство, успех, слава. Но где заканчивается волшебство и начинается опасная игра с собственной судьбой?

«102» (триллер). Арман, работающий сотрудником милиции в службе 102, находится на пороге свадьбы со своей возлюбленной Сезим. Однако неизвестные похищают ее. Сумеет ли Арман, который раньше спасал жизни многих людей, спасти теперь свою любимую?

«Багровая отмель» (ужасы). 1940-е. Команда водолазов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается настоящим кошмаром, когда они подвергаются нападению агрессивной акулы, а в охоту за кладом включаются криминальные силы.

«Пункт назначения: Узы крови» (ужасы). Измученная повторяющимся ночным кошмаром студентка Стефани возвращается домой, чтобы найти человека, который сможет прервать этот цикл и спасти ее семью от смерти.

«Верный друг» (драма). Писательница Айрис ведет тихую и уединенную жизнь в Нью-Йорке, пока однажды не получает неожиданное наследство от своего близкого друга и наставника — огромного дога по кличке Аполлон. Это благородное, но крайне непослушное животное быстро приносит Айрис массу проблем.

15-29 мая. Выставка Каору Мори «История невесты» (Япония)

История разворачивается вокруг девушки по имени Амир, приехавшей из далекой деревни, чтобы выйти замуж за парня Карлука, который на восемь лет моложе ее. Манга повествует об их отношениях, повседневной жизни семьи и односельчан, их культуре, традициях. На выставке будет представлена 14-я серия манги. Подробнее

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

16 мая. Концерт группы «Город 312»

Любимые хиты, живой звук и мощная энергетика — все, за что мы так любим группу. Это будет вечер воспоминаний, настоящих эмоций и музыки, которая трогает до глубины души.

Boho City Bar, 18.00.

16 мая. Концерт «Рок и классика: гармония контрастов»

Что будет, если объединить музыку Паганини и Rammstein, Metallica и Бетховена, Bon Jovi и Вивальди? Этот концерт — музыкальный эксперимент, где хорошо знакомые композиции раскроются в новом, ярком, живом звучании президентского оркестра «Манас».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.