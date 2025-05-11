Неделя-24. 80-летие Победы, и за что глава Минздрава получил выговор

Кыргызстанцы отгуливают длинные майские каникулы. Сегодня последний выходной день, и с 12 мая страна вернется к привычному рабочему ритму. На этой неделе главным событием стало празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Бишкеке 8 мая прошел военный парад в честь Дня Победы. В начале мероприятия президент Садыр Жапаров возложил цветы к Вечному огню на площади Победы, после чего прибыл на центральную площадь. Там он поздравил собравшихся с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и дал старт параду.

Парад начался с боевой техники времен ВОВ — возглавил колонну легендарный Т-34. Далее пошла уже современная техника. Военные продемонстрировали беспилотники «Байрактар», «Аксунгур» и «Акынджи». Также продемонстрированы зенитно-ракетные комплексы «Печора» и «С-300».

После этого глава государства отправился в Москву, где принял участие в мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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В Бишкеке 9 мая началось с традиционного шествия «Бессмертного полка» от парка Победы имени Даира Асанова на Южной магистрали до площади Победы в центре города. По дороге собравшиеся пели песни военных лет, фотографировались и несли плакаты с портретами предков — участников Великой Отечественной войны.

На площади Победы их ожидали другие горожане и гости столицы. Там ветераны, мэр и депутаты Бишкекского городского кенеша возложили цветы к Вечному огню. После гостей ожидали выставка военной техники и традиционная солдатская каша.

Садыр Жапаров жестко отчитал главу Министерства здравоохранения Эркина Чечейбаева. Он спросил, сколько раз министр посетил Республиканский диагностический центр с начала гуманитарной программы по детской кардиохирургии с участием зарубежных специалистов. Эркин Чечейбаев ответил, что пришел первый раз. После этого президент отчитал его и объявил выговор.

Напомним, Садыру Жапарову рассказали, что 24 ребенка с тяжелыми патологиями сердца ожидают оперативного вмешательства. За последние дни зафиксировано три смерти. Приглашенные специалисты сообщили, что в центре отсутствуют необходимые условия для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Первое заседание по делу о закрытии телеканала «Апрель» состоится 12 мая в Октябрьском районном суде Бишкека. Ранее районная прокуратура подала исковое заявление о закрытии телеканала с целью «защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».

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