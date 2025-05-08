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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог в Бишкеке. Откроют участок бульвара Молодой Гвардии

В Бишкеке 9 мая после завершения ремонтных работ открывается еще один участок бульвара Молодой Гвардии — от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу с западной стороны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В свою очередь, в это же время закрывается восточная сторона дороги вышеотмеченного участка. С западной стороны будет организовано временное двустороннее движение.

Восстановительные работы проводятся с опережением установленного графика. Подрядной организацией выступает ОсОО «ДорСтрой Групп».

В муниципалитете отметили, что в ближайшее время будут проведены работы по благоустройству придорожной территории, включая ремонт парковочных карманов, который будет осуществлен за счет средств владельцев прилегающих коммерческих объектов при наличии у последних договоров аренды с мэрией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328475/
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