В США скончался автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най. Об этом сообщает The Harvard Crimson.

Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях скончался в возрасте 88 лет. Издание отмечает, что он был бывшим деканом Гарвардской школы имени Кеннеди и выдающимся ученым в области международных отношений.

«Най, занимавший пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности при президенте Билле Клинтоне, был одним из самых влиятельных мыслителей в современной теории международных отношений», — говорится в публикации.

Напомним, Джозеф Най трактовал концепцию «мягкой силы» как способность добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения. Его теория предполагает использование культуры, политических ценностей и внешней политики для осуществления изменений.

«Мягкую силу» в отношении стран так называемого третьего мира активно используют сверхдержавы.