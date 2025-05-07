Из аэропорта «Манас» возобновлены рейсы в Москву, сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке столицы минувшей ночью. По его данным, ПВО уничтожили 9 беспилотников. В аэропорту Бишкека были приостановлены все рейсы в Москву.

На 15.35 по бишкекскому времени рейс YK883 в аэропорт «Домодедово» начал посадку пассажиров. Началась регистрация на рейс КА503 в аэропорт «Внуково» и на рейс YK959 в аэропорт «Домодедово». Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» вылетают с небольшой задержкой.