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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 20 апреля 2012 года

Самым теплым в Бишкеке было 20 апреля 2012 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +30 градусов.

Самым холодным — 20 апреля 1972-го, когда температура составила −3,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет 12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со среднемесячной температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со средней температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 20 апреля в столице без осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью температура опустится до +2 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326640/
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