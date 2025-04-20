В Бишкеке 20 апреля облачность. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Пасхой.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Ак-Ордо, Кут).

У кого намечается той

Абсаттар Сыргабаев

Родился 20 апреля 1976 года. Министр транспорта и коммуникаций КР.

Памятные даты

Пасха

Воскресение Христово — это самый главный христианский праздник. От даты Пасхи зависят и устав церковной службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговение), и многие другие православные праздники.

Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.

Вступил в силу Договор о коллективной безопасности стран СНГ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых страны-участницы отдают политическим средствам».

Начало ОДКБ положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (РУз) главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 1993-м к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывала девять членов. Сейчас их шесть.

Люди, которые меняли мир

Умер военнослужащий Чынтемир Осмонов

Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, наводчик миномета 44-го гвардейского стрелкового полка родился 5 мая 1923 года в селе Курбу Иссык-Кульской области. В сентябре 1942-го призван в Красную армию Тюпским райвоенкоматом. С марта 1943 года в действующей армии. В 1947-м демобилизован.

В 1990 году имя героя войны присвоено восьмилетней школе села Курбу Ак-Суйского района.

Скончался 20 апреля 1987-го.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Куда сходить

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