По ее данным, сотрудники инспекции убирают объявления, размещенные на опорах освещения, стенах и заборах зданий, остановках и деревьях.

С 10 по 19 марта по фактам размещения рекламы в неустановленном месте составлено 108 протоколов на 272 тысячи сомов, из них 67 физическим лицам выписали штраф на 67 тысяч и 41 юрлицу — на 205 тысяч. Владельцев рекламы обязали снять вывески и не портить эстетический вид города.

Муниципалитет просит бишкекчан следовать правилам размещения и эксплуатации информационных, рекламных конструкций и требованиям к внешнему виду фасадов зданий, сооружений на территории столицы.

В случае выявления подобных фактов нарушителям грозят штрафы в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических.