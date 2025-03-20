По ее данным, сотрудники инспекции убирают объявления, размещенные на опорах освещения, стенах и заборах зданий, остановках и деревьях.

Муниципалитет просит бишкекчан следовать правилам размещения и эксплуатации информационных, рекламных конструкций и требованиям к внешнему виду фасадов зданий, сооружений на территории столицы.

В случае выявления подобных фактов нарушителям грозят штрафы в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических.