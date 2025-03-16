Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Бейше Молдогазиев. Генерал-майор милиции в отставке ушел из жизни 15 марта на 86-м году, сообщили в МВД.

Бейше Молдогазиев родился в 1940-м в селе Эчки-Башы Нарынского района Нарынской области.

После окончания средней школы в селе Оттук Тянь-Шанского района работал, а в 1959 году поступил в Институт физической культуры во Фрунзе.

В 1961-м переведен в Государственный центральный институт физической культуры в Москве. После окончания вуза в 1963-1964 годах работал в Нарыне в детской спортивной школе.

Карьера включает в себя работу в ЦК ЛКСМ Кыргызстана и ЦК Коммунистической партии Кыргызстана. Неоднократно избирался депутатом областного совета. Во время работы учился в Кыргызском государственном университете, получил специальность экономиста, окончил Алматинскую высшую партийную школу.

В 1983-1993 годах служил в органах внутренних дел. Был заместителем главы МВД.

Похороны состоятся 17 марта в 10.00 по адресу: Бишкек, улица Токомбаева, 25.