На первом весеннем субботнике в Бишкеке собрали более 350 тонн мусора. Об этом сообщили в мэрии города.

«В рамках объявленного мэром Айбеком Джунушалиевым двухмесячника по благоустройству и озеленению, который продлится с 15 марта по 17 мая, состоялся первый весенний субботник. В ходе мероприятия собрано более 353 тонн мусора. Для вывоза использовали 95 единиц специальной техники. Для уборки участки были закреплены за 580 организациями», — проинформировали в муниципалитете.

В столице накануне также посадили 335 новых саженцев. Проведена санитарная обрезка 217 деревьев, очищены 1,7 километра реки Ала-Арчи и 22 тысячи 530 погонных метров ирригационной сети.