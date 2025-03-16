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Общество

На первом весеннем субботнике в Бишкеке собрали более 350 тонн мусора

На первом весеннем субботнике в Бишкеке собрали более 350 тонн мусора. Об этом сообщили в мэрии города.

«В рамках объявленного мэром Айбеком Джунушалиевым двухмесячника по благоустройству и озеленению, который продлится с 15 марта по 17 мая, состоялся первый весенний субботник. В ходе мероприятия собрано более 353 тонн мусора. Для вывоза использовали 95 единиц специальной техники. Для уборки участки были закреплены за 580 организациями», — проинформировали в муниципалитете.

В столице накануне также посадили 335 новых саженцев. Проведена санитарная обрезка 217 деревьев, очищены 1,7 километра реки Ала-Арчи и 22 тысячи 530 погонных метров ирригационной сети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322953/
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