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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 16 марта 1971 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 16 марта 1971 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +30,5 градуса.

Самым холодным — 16 марта 1999-го, когда температура составила −9,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет 6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со среднемесячной температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со средней температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 16 марта в столице малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +16 градусов, а ночью температура опустится до +4. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322933/
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