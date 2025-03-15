Эколог объяснил заявление по «Кумтору»: говорить о катастрофе нет оснований

Заведующий лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий при Институте биологии НАН КР Адилет Усупбеков дал пояснения относительно своего заявления о возможной катастрофе в случае достижения отвалов рудника «Кумтор» реки, впадающей в реку Нарын.
Эколог отметил, что высказал гипотезу, основанную на его личных предположениях.
«Это исключительно мое предположение. В настоящее время говорить о том, что стране угрожает экологическая катастрофа вследствие возможного попадания отвалов в реку Кумтор, нет никаких оснований», — сказал он.
Адилет Усупбеков также добавил, что специалисты рудника «Кумтор» ведут круглосуточное наблюдение за состоянием отвалов, используя самое современное специальное оборудование. Поэтому, по его словам, причин для возникновения каких-либо катаклизмов нет.
14 марта на заседании фракции Жогорку Кенеша «Альянс» в ходе обсуждения эколог отметил, что ежегодно увеличиваются отходы от производства месторождений, что может стать проблемой для экологии в случае отсутствия надлежащей рекультивации. Говоря о руднике «Кумтор», он высказал предположение, что если отвалы начнут двигаться вниз в сторону реки Кумтор, это может стать катастрофой, поэтому необходимо принимать профилактические меры.
Адилет Усупбеков также добавил, что специалисты рудника «Кумтор» ведут круглосуточное наблюдение за состоянием отвалов, используя самое современное специальное оборудование. Поэтому, по его словам, причин для возникновения каких-либо катаклизмов нет.
14 марта на заседании фракции Жогорку Кенеша «Альянс» в ходе обсуждения эколог отметил, что ежегодно увеличиваются отходы от производства месторождений, что может стать проблемой для экологии в случае отсутствия надлежащей рекультивации. Говоря о руднике «Кумтор», он высказал предположение, что если отвалы начнут двигаться вниз в сторону реки Кумтор, это может стать катастрофой, поэтому необходимо принимать профилактические меры.