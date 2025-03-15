Эколог объяснил заявление по «Кумтору»: говорить о катастрофе нет оснований

Заведующий лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий при Институте биологии НАН КР Адилет Усупбеков дал пояснения относительно своего заявления о возможной катастрофе в случае достижения отвалов рудника «Кумтор» реки, впадающей в реку Нарын.

Эколог отметил, что высказал гипотезу, основанную на его личных предположениях.

«Это исключительно мое предположение. В настоящее время говорить о том, что стране угрожает экологическая катастрофа вследствие возможного попадания отвалов в реку Кумтор, нет никаких оснований», — сказал он.



Адилет Усупбеков также добавил, что специалисты рудника «Кумтор» ведут круглосуточное наблюдение за состоянием отвалов, используя самое современное специальное оборудование. Поэтому, по его словам, причин для возникновения каких-либо катаклизмов нет.



14 марта на заседании фракции Жогорку Кенеша «Альянс» в ходе обсуждения эколог отметил, что ежегодно увеличиваются отходы от производства месторождений, что может стать проблемой для экологии в случае отсутствия надлежащей рекультивации. Говоря о руднике «Кумтор», он высказал предположение, что если отвалы начнут двигаться вниз в сторону реки Кумтор, это может стать катастрофой, поэтому необходимо принимать профилактические меры.