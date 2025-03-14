Евросоюз продлил санкции в отношении России на шесть месяцев

Совет ЕС решил продлить санкции против России на полгода. Об этом пишет DW.

Как отмечает издание, ограничения продлены в отношении юридических и физических лиц в ответ на ввод российских войск на территорию Украины. Срок действия санкций истекал 15 марта.

Сообщается, что этих фигурантов исключили из санкционных списков:

бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского;

сестру предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову;

бывшего главу Европейского еврейского конгресса;

бизнесмена Вячеслава Моше Кантора;

министра спорта России Михаила Дегтярева.

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«Когда мы начали обсуждение продления санкций несколько недель назад, одна страна была практически против. Затем она попросила исключить из списка девять фамилий. Другие государства также просили исключить конкретных лиц, в то время как некоторые требовали вообще не исключать никого из списка. «Драма» возникла потому, что было трудно найти баланс, так как добавление или удаление даже одного имени стоило нам единогласия», — передает слова дипломатического источника DW.