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Общество

Евросоюз продлил санкции в отношении России на шесть месяцев

Совет ЕС решил продлить санкции против России на полгода. Об этом пишет DW.

Как отмечает издание, ограничения продлены в отношении юридических и физических лиц в ответ на ввод российских войск на территорию Украины. Срок действия санкций истекал 15 марта.

Сообщается, что этих фигурантов исключили из санкционных списков:

  • бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского;
  • сестру предпринимателя Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову;
  • бывшего главу Европейского еврейского конгресса;
  • бизнесмена Вячеслава Моше Кантора;
  • министра спорта России Михаила Дегтярева.
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«Когда мы начали обсуждение продления санкций несколько недель назад, одна страна была практически против. Затем она попросила исключить из списка девять фамилий. Другие государства также просили исключить конкретных лиц, в то время как некоторые требовали вообще не исключать никого из списка. «Драма» возникла потому, что было трудно найти баланс, так как добавление или удаление даже одного имени стоило нам единогласия», — передает слова дипломатического источника DW.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322870/
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